Avant de passer en 2021, tu prendrais bien un peu de Guns N' Roses en live ? C'était en 2019 lors du Exit 111 Festival avec 3 covers parmi les 5 titres dont "Live and let die" et "Knocking' on heaven's door" (on est habitué) mais aussi le ""Black hole sun" de Soundgarden (vers 6"30 mais ça pique un peu sur le chant...). [plus d'infos]