SofT est un groupe de groove metal originaire de l'Isère, fondé courant 2015. Son premier EP The sun, paru le 6 novembre, a été enregistré par le groupe à l'exception des voix et des guitares acoustiques, enregistrées à la Cav'à zique. Il a été mixé et masterisé au Vamacara Studio. [plus d'infos]