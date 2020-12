Wolves in the Throne Room est prévu dans nos contrées à l'automne 2021. Le 26 octobre à Villeurbanne (Lyon), au CCO. Le 28 au Grillen de Colmar. Le 4 novembre à la Machine du Moulin Rouge de Paris, le lendemain aux 4 Ecluses de Dunkerque. Et enfin le 11 novembre au Rex de Toulouse. [plus d'infos]