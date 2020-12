"Merci pour les chocolats", c'est un documentaire qui met en lumière le Pub ADK, salle de concert de banlieue parisienne (Seine-et-Marne) lequel a fermé sous son format de l'époque le 31 décembre 2016. Cette salle a vu passer notamment des groupes comme Pryapisme ou encore Babylon Pression, interviewés notamment dans ce docu. Il est un soutien sur ces petits lieux qui permettent à la scène locale d'apprendre à se faire la main, et qui font travailler beaucoup de personnes. On supporte l'initiative à 100% en ces temps troublés pour la musique. [plus d'infos]