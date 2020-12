22 ans après la sortie de leur second et dernier album, le supergroupe Liquid Tension Experiment a annoncé la sortie d'un troisième opus. Pour mémoire, le combo réunit Tony Levin à la basse, John Petrucci à la guitare, Mike Portnoy à la batterie et Jordan Rudess au clavier. La sortie est prévue pour le printemps prochain via InsideOut Music. [plus d'infos]