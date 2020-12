La tournée qui doit réunir The Ocean , pg.lost , Hypno5e et Svalbard est décalée à l'été prochain. Pour mémoire, elle devait démarrer en janvier et traverser les villes suivantes : Colmar, Paris, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Bruxelles... [ plus d'infos ]

06/01 Hannover, GER - Bei Chez Heinz (no Svalbard)

06/02 Colmar, FRA - Grillen (no Svalbard)

06/03 Wiesbaden, GER - Schlachthof (no Svalbard)

06/04 Paris, FRA - La Machine

06/05 Nantes, FRA - Ferrailleur

06/06 Toulouse, FRA - Metronum

06/07 Bilbao, SPA - Stage Live

06/08 Lisbon, POR - Lav

06/09 Madrid, SPA - Caracol

06/10 Murcia, SPA - Gamma

06/11 Barcelona, SPA - Boveda

06/12 Lyon, FRA - CCO

06/13 Fribourg, SWI - Fri-Son

06/14 Lucerne, SWI - Sedel

06/15 Vienna, AUT - Viper Room

06/16 Prague, CZE - Nova Chelmnice

06/17 Cerveny Kostelec, CZE - Metalgate (no Svalbard/pg.lost)

06/18 Berlin, GER - SO36

06/19 Copenhagen, DEN - Pumpehuset (no Svalbard)

06/20 Hamburg, GER - Bahnhof Pauli

06/22 Munich, GER - Backstage

06/23 Leipzig, GER - Conne Island

06/24 Essen, GER - Zeche Carl

06/25 Osnabruck, GER - Kleiene Freiheit

06/26 Cologne, GER - Gebaude 9

06/27 Zwolle, NET - Hedon

06/28 Utrecht, NET - De Helling

06/29 Brussels, BEL - Botanique

06/30 Brighton, UK - Patterns

07/01 Bristol, UK - The Fleece

07/02 London, UK - 229

07/03 Newark, UK - Tech Fest (no Svalbard)

07/04 Glasgow, UK - Slay

07/05 Manchester, UK - Club Academy

07/06 Lille, FRA - Maison Folie Beaulieu (no Svalbard)

07/07 Karlsruhe, GER - Jubez (no Svalbard)

07/09 Nurnberg, Z-Bau (no Svalbard/pg.lost)