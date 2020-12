Le futur album de Mansfield.Tya sera la première production du label Warriorecords. En attendant la sortie de Monument ordinaire le 19 février, il est possible de visionner la vidéo réalisée pour "Auf wiedersehen". La version CD et le LP (noir, le blanc étant déjà épuisé) sont en prévente sur Diggersfactory.

