[-] Re: n'attends plus Suspect208

La nouvelle génération arrive sur scène, Suspect208, c'est le groupe de Noah Weiland (fils de Scott Stone Temple Pilots, Velvet Revolver), Tye Trujillo (fils de Robert de plein de groupes dont Metallica), et London Hudson (fils de Slash des Guns N' Roses), ils jouent aussi avec et Niko Tsangaris dont le père n'est/était pas dans un groupe culte. Leur premier titre est "Long awaited".