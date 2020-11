Nouvelle sortie sur le label Table Basse Records pour Aristide. Cercle contemple les souvenirs d'une enfance marquée par la rivière, explore la construction de l'identité de genre et des attirances, et s'aventure dans les rêves ainsi que sur les chemins mystiques qui nous lient à l'Univers. Cercle est un véhicule de ces trois éléments, de ces trois types de voyages, qui se croisent et se superposent pour amener qui l'écoute, vers la fin des temps et de soi-même. Puis continuer.

