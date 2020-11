White pony

Feiticeira

Digital bath

Elite

Rx queen

Street carp

Teenager

Knife prty

Korea

Passenger

Change (In the house of flies)

Pink maggit

Black stallion

Feiticeira (Clams Casino remix)

Digital bath (DJ Shadow remix)

Elite (Blanck Mass remix)

RX queen (Salva remix)

Street carp (Phantogram remix)

Teenager (Robert Smith remix)

Knife prty (Purity Ring remix)

Korea (Trevor Jackson remix)

Passenger (Mike Shinoda remix)

Change (In the house of flies) (Tourist remix)

Pink maggit (Squarepusher remix)