Seulement une bonne année après la sortie d'A dawn to fear qui signait le retour sur le devant de la scène de Cult of Luna, les suédois ont annoncé la sortie d'un nouvel EP à paraître le 5 février 2021. The raging river marquera notamment une collaboration avec Mark Lanegan (ex- QOTSA notamment). Artwork et trackliste sont à la suite. [plus d'infos]