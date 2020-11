Tabatha Crash sort son nouvel album Twist le 20 novembre via Zéro égal petit intérieur. Il a été enregistré au Studio Chaudelande (Poutre, Ultracoït, Gnod, You'll Brynner, Francky Goes To Pointe À Pitre) et masterisé par Cyril Meysson (Noyades, Magrava). "Fast end" se découvre ci-après ainsi que les détails de l'objet. [plus d'infos]