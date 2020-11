En ce début de semaine, saluons la belle initiative du label clermontois Histrion Records qui a sorti fin septembre une compli-action When the punks are united dont l'intégralité des bénéfices est reversée au réseau Rajcol pour lutter contre la répression notamment. 45 groupes pour 45 morceaux sont présents sur cette compile digitale. Elle se commande à prix libre sur BandCamp.

[ When the punks are united: BandCamp (5 hits) ] [plus d'infos]