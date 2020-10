La date de sortie du nouvel album de Crown, The end of all things, est fixée au 12 mars chez Pelagic Records. Le groupe escompte participer à la tournée européenne du mois de mai (dotée de 3 dates en France, Lille, Paris et Lyon) en compagnie d'Intronaut, Obsidian Kingdom et Enslaved (détail ci-dessous). [plus d'infos]