Des titres de Deity Guns (groupe dont on retrouvera plus tard des membres dans Bästard et Zëro), enregistrés avant la sortie du 1er album du quatuor, viennent d'être rassemblés sur un vinyle intitulé Proto larsen. À travers ce LP, c'est l'occasion de découvrir des versions différentes de cinq des huit titres qui composeront Stroboscopy en 1991. Les coordonnées de Larsen Recordz, auprès de qui commander le disque, figurent ci-dessous. [plus d'infos]