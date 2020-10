Après avoir dévoilé son premier single "Animals", les Architects ont donné plus de détails quant à leur prochain opus For all that wish to exist. Trackliste et artwork de cette sortie sur Epitaph fixée au 26 février sont compilés dans la fiche disque. Des membres de Parkway Drive, Royal Blood et Biffy Clyro apparaîtront en guests sur trois morceaux. Si pour le premier groupe ça peut présager du lourd, on reste plus septique sur les collab' avec les deux autres groupes... A voir. [plus d'infos]