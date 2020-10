Vendredi, Archives de la Zone Mondiale (Les Cadavres, Les Rats, Tulaviok, ...) et Aredje (Grrzzz, Zeppo, Les Slugs, ...) ressortiront deux albums de nos amis belges René Binamé. Kestufé du wéékend (2000) et Le temps payé ne revient plus (2008) seront disponibles à nouveau en CD et en LP.