C'est un peu la boule au ventre et les larmes aux yeux que nous vous annonçons ça...

La page d'Ursa Minor est en train de se tourner.

En effet nous ne pouvons plus utiliser notre "beau et unique" lieu si cher à nos cœurs.

L'intégrité du bâtiment est mise à mal et il nous est désormais impossible d'ouvrir au public.

La mairie nous laisse quelques mois de sursis avant de fermer définitivement les portes.



Cette aventure nous l'avons et vous l'avez vécue avec nous.

Au travers des multitudes d'actions, de programmations, de résidences, d'ateliers, d'expos, de répètes, de catering ,de concerts, de fêtes, de discussions, d'échanges et de partage etc.

Vous avez aussi fait vivre le lieu avec nous...

Aujourd'hui pour réinventer le nouvel Ursa de demain nous avons besoin de vous !

Vous nous avez soutenu.

Vous nous avez aimé.

Vous nous avez aidé.

Vous avez participé.

Suivez-nous dans cette nouvelle aventure.

Ce n'est pas d'argent dont nous avons besoin et nous n'allons pas vous en demander.

A travers cet appel, nous vous faisons part de notre recherche d'un lieu pouvant nous accueillir pour renaître tel le phénix.

Bien sûr ce qui a été ne sera plus. Et ce serait une pâle copie que d'essayer de reproduire l'original : le site Mosser.

Que ce soit un bâtiment, une friche, un commerce, bref un lieu pouvant nous recevoir et poser nos grosses valises bien remplies. Il faut imaginer suffisamment d'espaces pour que puisse exister Ursa Minor 2.0.

Nous recherchons activement de notre côté également et sommes soutenus par le service culturel de la ville.

Etant conscients que tout seul on va plus vite mais qu'à plusieurs on va plus loin ! Toutes les pistes sont bonnes à prendre et à étudier.

Alors œuvrez pour et avec nous !

Partagez avec nous vos "bons plans".

Parlez-en.

Faites circuler l'information.

Pour que ce "pan" culturel historique et underground ne disparaisse pas du paysage Stéphanois.

Pour que nous puissions continuer à exister et à vous faire rêver la tête dans... les étoiles !!!

Ursa Minor un jour/Ursa Minor toujours.

Saint-Étienne rock city contre l'uniformisation des cultures...

A bientôt ...

Bisous, les Ursiens