Laëtitia Fournier (a.k.a. Raymonde Howard) s'est entourée de musiciens ayant officié dans Le Parti pour créer Saffron Eyes. Un EP verra le jour le 13 novembre. Deux des sept titres qui composent Pursue a less miserable life s'écoutent sur la page Bandcamp du label We Are Unique Records (où il est aussi possible de le précommander en deux versions).

[ We Are Unique Records: Bandcamp (1 hit) ]