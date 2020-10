Do Not Machine, formation composée d'Alex (Zenzile), Ben (Last Time Vodoo) ainsi qu'Étienne et Cam (tous deux Daria), sortira son premier album (Heart beat nation) en LP et Digital le 20 novembre chez Twenty Something (Foggy Bottom, LANE, Zero Gain, ...). On trouvera la fiche du disque qui se précommandera dès lundi, ci-dessous. Tout comme la vidéo pour "The host inside". [plus d'infos]