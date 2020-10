C'est avec une double parution contenant un LP et un EP que les Dirty Fonzy refont parler d'eux. Réunis dans un ensemble de 2 disques vinyles, The sky can fall on us (10 titres) et Still the worst (7 titres) sortiront le 1er décembre. Sur Bandcamp, il est possible de précommander le combo de galettes tout comme d'écouter le bien nommé "Coming back".

