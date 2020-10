C'est le 27 novembre qu'Ingrina sortira le successeur d'Etter lys, intitulé Siste lys. Composé de 3 titres retravaillés et réenregistrés pour l'occasion (initialement sortis sur un EP en 2016) et de 3 nouvelles compositions, l'album sortira en K7 (chez Ideal Crash), CD (avec Tokyo Jupiter Records) et LP (coloré et limité à 250 exemplaires via À Tant Rêver Du Roi et Medication Time Records). "Now" s'écoute déjà sur Bandcamp où il est possible de réserver le CD et le LP.

