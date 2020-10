Tout juste un an après son premier long format, Le Grand Sbam sortira le 11 décembre Furvent chez Dur et Doux (Ni, Piniol, Poil, ...). Le disque (CD et 2xLP) se préachète sur le Bandcamp de la troupe où se trouvent aussi trois vidéos extraites dudit album.

