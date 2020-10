C'est le 11 décembre que Rien Faire publiera son premier album, éponyme, via Dur et Doux (Brice Et Sa Pute, Hidden People, Icsis, ...). Le disque se précommande déjà en versions CD (10 titres) et LP (8 titres) alors que deux morceaux s'écoutent sur le Bandcamp du trio.

