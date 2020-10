Damien Regnauld, membre de l'équipe desert-rock sous le pseudonyme de letthereberock51, lance un crowdfunding dès aujourd'hui pour la sortie du livre The stoner freaks anthology, une encyclopédie de la scène stoner qui référence plus de 3000 groupes et qui comporte 250 interviews exclusives des plus grands noms de la scène (Nick Oliveri, Brant Bjork, Mario Lalli, Chad Heille, Jean-Paul Gaster, Ben Ward, John Baizley, Nick DiSalvo...) sur près de 800 pages ! La couverture est réalisée par Jo Riou et de nombreux packs sympas avec plein de goodies sont proposés... N'hésitez pas à soutenir le projet et à participer au crowdfunding qui durera jusqu'au 15 novembre...

[ Crowndfunding "The stoner freaks anthology" ]