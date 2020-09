C'était attendu, c'est fait : les précommandes du livre Hey you ! Une histoire orale des Burning Heads sont ouvertes. Les 560 pages consacrées par Sam Guillerand et Guillaume Gwardeath au Burning Heads seront livrées mi-octobre. La disponibilité en librairies est fixée au 30 octobre. Toutes les infos sont fournies par Metro Beach (Déjà Mort, The Irradiates, Vegan Piranha, ...).

