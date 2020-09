Nineteen Something label ré-éditant des albums de groupes défunts et Twenty Something, sa subdivision consacrée aux nouveautés, annoncent plusieurs (re)sorties pour les mois à venir. Sont au programme : The Flicker , Les Cadavres , Les Thugs , Do Not Machine et Sloy . Les détails figurent ci-dessous. [ plus d'infos ]

Tout de suite - sortie du premier album de The Flicker Your Last Day On Earth (CD) sur Twenty Something. (sortie du digital 02/10)



09/10 - Sortie des rééditions du groupe Les Cadavres : Existence Saine (LP/CD), Le Bonheur c'est Simple Comme un Coup de Fil (LP/CD) et Paris Sous la Pluie (CD) sur Nineteen Something, en coproduction avec Dirty Punk Records et Archives de la Zone Mondiale



16/10 - Sortie du CD de Les Thugs Live Paris 1999 (en ce moment disponible dans l'offre de crownfunding du livre "Radical Hystery" aux Éditions Le boulon). Distribution nationale par PIAS le 20/11/2020.



16/11 - Sortie du premier album de Do Not Machine Heart Beat Nation (LP) sur Twenty Something



À suivre : réédition du premier album de Sloy Plug (CD / LP) et sortie d'un album live de Sloy (LP/CD).