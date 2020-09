Alors que ses consœurs de l'Ouest proposaient un rock plus intello (Rennes et Marquis de Sade), ou plus pop (Nantes avec Dominique A ou Philippe Katerine), la ville d'Angers a développé depuis quarante ans dans le sillage des Thugs , une scène musicale à l'identité forte, avec un goût pour le rock énervé. Ce livre retrace l'émergence de cette scène, avec le portrait de plus d'une centaine de musiciens et d'artistes qui ont participé à l'activisme dans la Ville. En fin de volume, une chronologie permet de posséder une vision du flux historique. Disponible en librairie le 20 octobre.

[ Look back in Angers: site officiel ]