Il faut se mettre au vert ! C'est ce qu'on fait en dégustant la Verdure de The Hyènes et en leur donnant la parole dans ce numéro. On la donne également aux Everything Everything, à Vertige, aux Zoé, à La Phaze, on sort de l'ombre Carl de LX Management, on ne laisse que peu de choix à Olivier qui doit jongler entre Mister Godson Will Be The Last One To Survive et Bobby Singer et enfin on fête l'anniversaire de Silmarils avec eux. Côté articles, en plus des groupes précités, tu peux découvrir de nouveaux venus dans le terrier comme Noiss, Quietus, Maine In Havana, Marty Went Back, Clavicule, Joe La Truite, Mounika., Despite The End, Spook the Horses, Bill Condor, Kids Against Crosses vs François Freygolo, Slumb, The K., Raincheck... mais aussi lire comment ont évolué des habitués comme Bury Tomorrow, Trank ou Watertank. En bonus, on a une nouvelle rubrique, à toi de feuilleter le mag pour la trouver !

