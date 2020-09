Guillaume Gwardeath et Nasty Samy présenterons Hey you - une histoire orale des Burning Heads à travers la France durant les mois à venir. Des membres des Burning Heads seront présents lors de certains de ces moments dont la liste figure ci-dessous. La souscription du livre, quant à elle, devrait être lancée d'ici à la fin du mois. [plus d'infos]