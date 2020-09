Fab, le boss d'Effervescence Records (Uncommonmenfrommars, Burning Heads, A Wilhelm Scream, Mute, Belvedere, etc...) s'était lancé pendant le confinement dans un projet musical appelé The Lockdown. Le but était d'écrire, composer et enregistrer un album complet en quelques semaines. Voici le résultat : Waiting for better days sortira en version digitale le 15 décembre 2020 et en vinyle en version limitée le 12 janvier 2021 sur Effervescence Records. Un premier morceau est attendu pour le 22 septembre.

