C'est encore loin fin 2021 mais on apprend qu'August Burns Red viendra faire la promo de Guardians dans notre hexagone en fin d'année prochaine. Accompagnés de Bury Tomorrow, Miss May I et Thornhill, les ricains passeront ainsi par Le Cabaret Sauvage de Paris le 26 novembre et le Ninkasi Kao de Lyon le 12 décembre. [plus d'infos]