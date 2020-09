Un fan de Bad Religion a entrepris le travail colossal de traduire l'intégralité des textes de la discographie conséquente des Américains. Non content de cela, il a également sous-titré en français certaines paroles de quelques morceaux. Tout ce gros travail est en ligne en suivant ce lien et on ne saurait que t'encourager à aller faire un tour sur son site. Si lui est fan de Bad Religion, nous on est fan de son boulot de passionné. Chapeau !

