Si tu es à Lyon le 7 novembre, et que la Covid ne vient pas faire annuler ce bel évènement, alors on ne saurait que chaudement te conseiller de te rendre au CCO de Villeurbanne pour une soirée spéciale realease-party de pas un mais trois groupes. C'est en effet à cette soirée que Stereotypical Working Class, Trank et Perseide fêteront la sortie de leurs dernières productions respectives. Toutes les infos sont dans l'évènement Facebook créé pour l'occasion.

[ Triple release-party: Facebook ]