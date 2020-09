Les infos continuent d'arriver au sujet d'Ouverture facile, le deuxième album d'Astaffort Mods qui verra le jour le 2 octobre. Outre "Festival" qui a déjà fait l'objet d'un clip, il est possible d'écouter "Gala brute" sur la page Bandcamp du groupe. Le visuel et la tracklist de l'objet (12 titres en CD, 8 en LP) figurent ci-après.

[ Ouverture facile: Bandcamp ] [plus d'infos]