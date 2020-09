Dahm Majuri Cipolla (Mono, Sapat, Watter) et Reto Mäder (Sum Of R, Ural Umbo) se sont associés pour créer JeGong. Leur premier album, sobrement dénommé I, sortira le 16 octobre via Pelagic Records (The Ocean, Barrens, Rosetta, ...). Le clip de "Stable off" se trouve ci-dessous. [plus d'infos]