Crise sanitaire oblige, les groupes innovent en proposant des lives diffusés en direct sur le web. Ce sera notamment le cas de Lamb Of God les 18 et 25 septembre prochains, dates pour lesquelles le combo de Richmond jouera l'éponyme en intégralité sur la première date et Ashes of the wake sur la seconde. Bleed From Within ouvrira sur la première et Whitechapel sur la seconde. Plus de détails à ce lien.

