"Rebel yell" de Billy Idol reprise par Myke Terry (Volumes, ex-Bury Your Dead), Phil Demmel (Vio-lence, ex-Machine Head), Lee Jowono (Potion), Jordan "Gwarsenio Hall" Olds, Brandon Bruce (Havok) et Ben Koller (Converge, Mutoid Man, etc.), ça donne ça ! [plus d'infos]