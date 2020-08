MetallicA a clôturé ces live du lundi de la période Covid cette semaine avec la prestation donnée à Mexico le 3 mars 2017. Le groupe a par ailleurs sorti ce vendredi son DVD/Blu-Ray de son S&M 2 et en a profité pour mettre en ligne le titre "No leaf clover" issu de ce live. Enfin les Mets ont donné hier soir leur premier concert depuis ces dits concerts captés pour S&M 2 dans le cadre d'un live façon drive-in. [plus d'infos]