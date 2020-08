Le Motocultor Fest muscle son affiche de l'an prochain avec des retours confirmés et d'autres groupes, seront donc à St-Nolff si le coronavirus nous laisse respirer Powerwolf, Cult of Luna, Red Fang, Svalbard, Amenra, Orange Goblin, Druids of the Gué Charette, Abrahma, Rise of the Northstar, Combichrist, Dark Tranquillity, Klone, Cattle Decapitation, Benighted, Vader, Dark Funeral, Revocation...