L'intégralité des enregistrements studio de The Divine Comedy sont réunis dans un coffret à paraître le 21 août. Outre la présence de chaque album (dont 9 complétés d'un deuxième disque contenant raretés, démos et versions alternatives), le coffret contiendra une double compilation rassemblant le mini-album et les EP's entourant la sortie de Liberation ainsi que des enregistrements de Neil Hannon remontant jusqu'à 1984. La tracklist de Venus, cupid, folly and time - thirty years of The Divine Comedy se trouve via le lien ci-joint.

