David Ellefson (bassiste de Megadeth ) prépare un album de reprises intitulé No cover , 3 morceaux sont déjà dispos : "Wasted" ( Def Leppard ), "Freewheel burning" ( Judas Priest ) et "Love me like a reptile" ( Motörhead ). La sortie est prévue le 2 octobre et une foule de guest est de la partie (Frank Hannon, Ron Thal , Dave McClain...). [ plus d'infos ]

Def Leppard - "Wasted" avec Frank Hannon of Tesla, Jacob Bunton, Dave McClain of Sacred Reich et Ron "Bumblefoot" Thal



Judas Priest - "Freewheel Burning" avec Jason McMaster of Dangerous Toys, Gus G. of Firewind and Dave McClain of Sacred Reich



Motörhead - "Love Me Like A Reptile" avec Doro Pesch, Greg Handevidt of Kublai Khan and Chuck Behler