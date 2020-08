"Kid's don't follow" de The Replacements a été reprise par un combo éphémère composé de Ted Leo (Ted Leo + The Pharmacists), Zach Blair (Rise Against, Gwar), Nate Newton (Converge, Old Man Gloom), Thomas Cantwell (Gouge Away), J.D. Fetcho et Samantha Campanile (Answering Machine), Lily Mastrodimos (Long Neck) et Jordan Olds aka Gwarsenio Hall. [plus d'infos]