Après avoir sorti 4 albums lors de la seconde moitié des années 1990, June Of 44 vient de sortir un nouvel opus vendredi (avant-hier). Édité en CD et LP, Revisionist : adaptations and future histories in the time of love and survival s'écoute et se commande via les liens ci-dessous.

