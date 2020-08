B R I Q U E V I L L E a.k.a. Briqueville sortira son troisième album en CD et 2xLP le 2 octobre via Pelagic Records (Abraham, Barrens, Herod, Hypno5e, Rosetta, ...). Il est possible de précommander Quelle ci-dessous et d'écouter "Akte XIII" figurant sur ledit album.

