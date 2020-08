Pup a sorti un nouveau morceau. Il s'agit d'une reprise de Grandaddy, "A.M. 180". Le groupe a annoncé par ailleurs sortir une quatrième édition de son zine "Pup The Zine" intitulée "Quaranzine" incorporant notamment un nouveau morceau de ska écrit pendant le confinement et quelques goodies qu'on te laisse le soin de découvrir sur le site où tu peux commander l'objet.

[ PupTheZine Vol. 4 - Quaranzine: commande (4 hits) ] [plus d'infos]