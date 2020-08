Pour lever des fonds pour le mouvement Black Lives Matter, de nombreux musiciens de la scène du Royaume-Uni (Erik Bickerstaffe et Kadeem France de Loathe, Rhys Wilcox de Dream State, Dan Nightingale de Conjurer ou encore Andy Gillan de Palm Reader) se sont associés pour reprendre le tube "Killing in the name" de Rage Against The Machine.

