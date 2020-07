Les ex-Fugazi Joe Lally et Ian MacKaye ainsi que Amy Farina, la compagne de ce dernier, ont monté Coriky il y a plusieurs années. Le premier album du trio, éponyme, est sorti il y a un peu plus d'un mois en CD et LP évidemment chez Dischord (The Effects, Hammered Hulls, Messthetics, ...). Il s'écoute sur BandCamp.

[ Coriky: BandCamp (3 hits) ]