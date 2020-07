Le Hellfest a annoncé la grande majeure partie de son affiche 2021 avec pas moins de 90% de celle prévue initialement sur 2020. Seuls les treize groupes suivants n'ont pu confirmer à nouveau leur présence pour l'an prochain : Incubus, Mastodon, Infectious Groove, Thy Art Is Murder, Alter Bridge, Baby Metal, Joyous Wolf, Unleashed, Meshuggah, The Black Dahlia Murder, Periphery, Body Count et August Burns Red. L'orga' a par ailleurs annoncé l'addtion de Puscifer, Dropkick Murphys et Northlane à sa programmation 2021. [plus d'infos]