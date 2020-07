On en sait un peu plus au sujet du livre intitulé Hey you - une histoire orale des Burning Heads établi par Guillaume Gwardeath et Sam Guillerand. Le livre fera environ 500 pages, sa sortie est prévue pour octobre mais les précommandes seront ouvertes dès septembre. Ceci devrait correspondre, à quelques semaines près, à la sortie physique du nouvel opus des Orléanais, Under their influence.